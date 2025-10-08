Los Ángeles: Spaghetti Cumbia, una banda nacida de la fusión cultural

Ivan Kashinsky / Spaghetti Cumbia posa para un retrato en Vasquez Rocks, en el norte del condado de L.A., el 26 de marzo de 2022. La banda creó su propio subgénero al combinar cumbia con estilos western y rock 'n' roll.

Marcel Campos, vocalista de Spaghetti Cumbia, habla a menudo de estar atrapado entre dos culturas: no es suficientemente mexicano ni estadounidense. "Ni de aquí, ni de allá". El sonido Spaghetti nació de la fusión de estas dos culturas. Los miembros de la banda tienen profundos vínculos con sus raíces mexicanas. Crecieron escuchando música latina en sus casas y en fiestas familiares en Boyle Heights y en East L.A. Paulo Paredones, el bajista, recuerda que le gritaba a su padre que bajara el volumen de la cumbia. Al crecer en Los Ángeles, también se vieron muy influenciados por el rock clásico, el punk rock y el hip hop. El grupo creó su propio estilo, mezclando cumbia con todas sus influencias y añadiendo un sonido de spaghetti western.

Ivan Kashinsky / Pedro Zapata, conocido como Pedro Pistolas, guitarrista y vocalista de Spaghetti Cumbia, toca su guitarra rodeado de una multitud durante un concierto en el teatro El Rey en Los Ángeles, el 29 de diciembre de 2024.

Ivan Kashinsky / Bobby Guerrero, conocido como El Gallo Digital, y Zapata, ambos guitarristas de Spaghetti Cumbia, se dirigen al concierto de la banda en el bar La Cita de L.A., el 15 de marzo de 2025.

Ivan Kashinsky / Adolfo Mercado Jr. toca la batería durante un concierto en Las Perlas, en Los Ángeles, el 17 de junio de 2022.

A principios del siglo XX, las tierras al este del río Los Ángeles se convirtieron en destino de inmigrantes. Hoy en día, East L.A. y Boyle Heights son ambos 95 % latinos, y el condado de Los Ángeles tiene la mayor población latina de Estados Unidos.

Ivan Kashinsky / Mercado se recuesta en el suelo al final de una sesión de práctica en L.A., el 18 de mayo de 2023.

Ivan Kashinsky / La banda pasa el rato antes de practicar en el garaje de Mercado, el 22 de abril de 2023.

Ivan Kashinsky / Campos, el vocalista principal de la banda, se prepara en su baño antes de un concierto en Alhambra, una ciudad al noreste de L.A., el 3 de noviembre de 2023.

Ivan Kashinsky / Campos pasa tiempo con su hijo, Ethan Luke, en su casa en Alhambra, California, antes de salir para un concierto, el 3 de noviembre de 2023.

Los miembros de la banda eran adolescentes en los años 90, cuando la violencia de las pandillas estaba en su punto más alto en el este de la ciudad. Pedro Zapata, o Pedro Pistolas, uno de los guitarristas y vocalistas del grupo, recuerda que más de la mitad de sus amigos se unían a pandillas. Como algunos de los otros miembros de la banda, él también sintió la tentación de seguir ese camino. Al mirar atrás, dicen que están agradecidos de no haberlo hecho. Muchos de sus amigos fueron asesinados en las calles o pasaron el resto de sus vidas en prisión. Su amor por la música quizá los salvó, al conectarlos con otro tipo de gente. Entre los ensayos y las grabaciones en el estudio, no quedaba tiempo para pasar en las calles.

Ivan Kashinsky / Campos visita la tumba de un viejo amigo en Lancaster, California, antes de un concierto, el 26 de marzo de 2022.

Ivan Kashinsky / Vista del centro de L.A. el 6 de noviembre de 2023, donde Spaghetti Cumbia solía tocar regularmente en el bar de mezcal Las Perlas.

Ivan Kashinsky / Campos sale de su casa en Alhambra para dirigirse a un concierto, el 3 de noviembre de 2023.

Aunque quisieran dedicar toda su energía a la banda, todos tienen otro trabajo. Campos trabaja en Costco y hace entregas para Instacart, a veces durmiendo solo unas horas. El costo de vida en California le exige más horas de trabajo para mantener a su familia. A medida que la banda toca en locales más grandes, los ingresos extra le ayudan a llegar a fin de mes.

Ivan Kashinsky / Guerrero dobla una bandera estadounidense en una escuela de L.A. donde trabaja como conserje, el 12 de mayo de 2023.

Ivan Kashinsky / Paulo "El Maniacs" Paredones, bajista de Spaghetti Cumbia, es bendecido por su hijo, Tekuanotl Huitzitzilin, antes de salir para un concierto en el vecindario Boyle Heights de la ciudad, el 30 de marzo de 2023.

Ivan Kashinsky / Campos enciende un palo santo para atraer buena energía al lugar antes de un concierto en el bar Las Perlas de L.A., el 28 de abril de 2022.

Spaghetti se formó hace nueve años y comenzó tocando en un pequeño bar de mezcal en el centro de Los Ángeles, llamado Las Perlas. Antes de cada presentación, Campos o Paredones encendían un palo santo para limpiar el espacio de cualquier energía negativa. El lugar se llenaba rápidamente y la banda se instalaba directamente en la pista de baile, tocando para un público latino. Bajo las luces rojas y tenues, la audiencia y la banda se fundían en un mar de sonidos.

Paredones marcaba líneas de bajo cumbieras mientras Adolfo Mercado, a quien muchos comparan con Animal de The Muppets, desataba su energía en la batería. Con sus guitarras inalámbricas, Bobby Guerrero, también conocido como El Gallo, y Zapata se abrían paso entre la multitud tocando riffs psicodélicos. Campos, influenciado por el punk rock, se arrancaba la camiseta y entregaba toda su energía al espectáculo. El público bailaba, gritaba y dejaba escapar el estrés del día a día.

Ivan Kashinsky / Se forma un mosh pit mientras Spaghetti Cumbia toca en el teatro Regent de L.A., el 8 de marzo de 2025.

Ivan Kashinsky / Zapata toca su guitarra rodeado por la multitud durante un concierto en Las Perlas, el 30 de marzo de 2023.

Ivan Kashinsky / Guerrero besa a su novia después de un concierto en 1st Street Pool & Billiard, en el vecindario Boyle Heights de L.A., el 18 de junio de 2023.

