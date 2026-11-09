An audio postcard from the pasture from a Broome County high school
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Apollo
Celia Clarke / WSKG News
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Apollo
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Otis considers an answer
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Apollo eats a snack
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Mama Duck
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Otis likes green boots
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Apollo provides comment for WSKG.
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Apollo and Otis snacking
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Almost got the kiss of approval from Otis
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Peanut gets his close up
Natalie Abruzzo / WSKG News
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The pasture
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Natalie Abruzzo / WSKG News
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Otis has long eyelashes
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Mama Duck
Natalie Abruzzo / WSKG News
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Everybody loves the pasture
Natalie Abruzzo / WSKG News
A baby steer was born at Windsor High School in Broome County this September. He’s now two months old and the students named him Apollo.
He lives on pasture at the school with his mother, Duck and two one-year-old steers, Otis and Peanut.
Reporters Celia Clarke and Natalie Abruzzo visited him to take a break from the election news cycle. Here’s an audio postcard from their visit.