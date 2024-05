The Verona Quartet performs for the Stamford Friends of Music

The Friends of Music of Stamford, NY present the Verona Quartet on Sunday, May 19 at 3pm in the First Presbyterian Church, 96 Main Street in Stamford. We hear from "the two Jonathans", violinist Jonathan Ong and cellist Jonathan Dormand about the program and about how this international ensemble got its start.

String Quartet No. 1 in E-flat Major, Op. 12 -- Felix Mendelssohn

Adagio non troppo—Allegro non tardante (1809-1847)

Canzonetta—Allegretto più mosso

Andante espressivo

Molto allegro e vivace

String Quartet No. 4 (1951) -- Grażyna Bacewicz

Andante—Allegro molto (1909-1969)

Andante

Allegro giocoso

String Quartet No. 15 in A minor, Op. 132 -- Ludwig van Beethoven

Assai sostenuto—Allegro (1770-1827)

Allegro ma non tanto

Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der Lydischen Tonart:

Molto adagio—Andante

Alla Marcia, assai vivace

Allegro appassionato