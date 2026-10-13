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All Ages Rock Show at Angry Mom Records: Open Swim, Faith to Fear, and Shark Arms!

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All Ages Rock Show at Angry Mom Records: Open Swim, Faith to Fear, and Shark Arms!

All Ages rock show this Sunday 10/18 at Angry Mom Records! Featuring locals Open Swim, and from Rochester, Faith to Fear and Shark Arms! Doors 7, music 7:30, $5 or PWYC--bring a friend and come rock out on a Sunday night!

Angry Mom Records
$5
07:00 PM - 11:59 PM on Sun, 18 Oct 2026

Artist Group Info

Open Swim
openswim322@gmail.com
https://openswimband.com/
Angry Mom Records
115 E. State Street
Ithaca, New York 14850
6073194953
angrymomrecords@gmail.com
https://www.angry-mom-records.com/