All Ages Rock Show at Angry Mom Records: Open Swim, Faith to Fear, and Shark Arms!
All Ages Rock Show at Angry Mom Records: Open Swim, Faith to Fear, and Shark Arms!
All Ages rock show this Sunday 10/18 at Angry Mom Records! Featuring locals Open Swim, and from Rochester, Faith to Fear and Shark Arms! Doors 7, music 7:30, $5 or PWYC--bring a friend and come rock out on a Sunday night!
Angry Mom Records
$5
07:00 PM - 11:59 PM on Sun, 18 Oct 2026
Artist Group Info
Open Swim
openswim322@gmail.com
Angry Mom Records
115 E. State StreetIthaca, New York 14850
6073194953
angrymomrecords@gmail.com