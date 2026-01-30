Broome County issues warning about cold weekend temperatures
Broome County officials are alerting residents to take precautions against dangerously low temperatures predicted for this weekend.
The National Weather Service issued a cold weather advisory for this weekend . Wind chill temperatures will be between 15 and 25 degrees below zero.
Daytime warming centers will be open throughout Broome County. Emergency centers will be open overnight in various Binghamton locations.
Daytime Warming Centers:
Broome County Health Dept - 225 Front Street, Binghamton, NY
Mon-Fri: 8:00 AM - 4:00 PM
Broome County Public Library -185 Court Street, Binghamton, NY
Mon-Thurs: 9:00 AM - 8:00 PM; Fri & Sat: 9:00 AM - 5:00 PM
Broome West Senior Center -2801 Wayne Street, Endicott, NY
Mon-Fri: 9:00 AM - 3:00 PM
Chenango Bridge Senior Center -740 River Road, Binghamton, NY
Mon, Wed & Fri: 10:00 AM - 2:00 PM
Deposit Senior Center - 14 Monument Street, Deposit, NY 13754
Tues & Thurs: 10:00 AM - 2:00 PM
Eastern Broome Senior Center - 27 Golden Lane, Harpursville, NY
Mon-Fri: 9:00 AM - 2:30 PM
Fenton Free Library -1062 Chenango Street, Binghamton, NY 13901
Mon-Fri: 10:00 AM - 6:00 PM
First Ward Senior Center - 226 Clinton Street, Binghamton, NY
Mon-Fri: 8:30 AM - 3:30 PM
George F. Johnson Mem. Library -1001 Park Street, Endicott, NY
Mon-Thurs: 9:00 AM - 8:00 PM; Fri & Sat: 9:00 AM - 5:00 PM
Johnson City Senior Center - 30 Brocton Street, Johnson City, NY
Mon-Thurs: 9:00 AM - 4:00 PM; Fri: 9:00 AM - 2:00 PM
Mary L. Wilcox Library - 2630 Main Street, Whitney Point, NY 13862
Mon & Fri: 11:00 AM - 5:00 PM; Tues: 11:00 AM - 8:00 PM; Wed & Thurs: 11:00 AM - 6:00 PM; Sat: 10:00 AM - 2:00 PM
Northern Broome Senior Center - 12 Strongs Place, Whitney Point, NY
Mon-Fri: 9:00 AM - 3:00 PM
Vestal Public Library - 320 Vestal Parkway East, Vestal, NY
Mon-Thurs: 9:00 AM - 8:00 PM; Fri: 9:00 AM - 5:00 PM; Sat: 10:00 AM - 4:00 PM
Vestal Senior Center - 201 Main Street, Vestal, NY 13850
Mon-Fri: 9:00 AM - 2:00 PM
Your Home Public Library - 107 Main Street, Johnson City, NY
Mon-Thurs: 9:00 AM - 7:00 PM; Fri: 9:00 AM - 5:00 PM; Sat: 10:00 AM - 2:00 PM
Overnight Emergency Shelters:
Broome County Department of Social Services - 36-42 Main Street, Binghamton NY
8:00 AM-4:00 PM
UPComfort/Warming Center - 42 Chenango Street, Binghamton, NY
Sun – Thurs 6:30PM – 9:00PM
**Can be accessed after 9 PM via DSS emergency after hours phone number, 607-778-3885
United Presbyterian Church – 42 Chenango Street, Binghamton, NY
Friday, January 30 and Saturday, January 31
5:00PM – 9:00AM both nights
YWCA (for single women)
80 Hawley Street, Binghamton, NY
76 Conklin Avenue, Binghamton, NY
YMCA (for single men)
61 Susquehanna Street, Binghamton, NY
Volunteers of America (for single men)
320 Chenango Street, Binghamton, NY