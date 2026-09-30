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Craft Night: Perler Bead Magnets

Craft Night: Perler Bead Magnets

Join Tess Legler for a craft night making images from perler beads. Choose your own creation or use one from a provided template. Then make it a magnet for your fridge! All materials provided and everyone welcome, adult supervision recommended as we will be using an iron to seal your beads together.

Newfield Public Library
06:30 PM - 07:30 PM on Wed, 14 Oct 2026

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Newfield Public Library
607-564-3594
newfieldlibrary@gmail.com
https://newfieldpubliclibrary.org/
Newfield Public Library
198 Main Street
Newfield, New York 14867
607-564-3594
newfieldlibrary@gmail.com
https://newfieldpubliclibrary.org/