NBT Bank Summer Concert Series - FREE Event! Chenango Blues Festival
NBT Bank Summer Concert Series - FREE Event! Chenango Blues Festival
NBT Bank Summer Concert Series - Thursday night concerts in beautiful East Park, Norwich, NY.
All Thursday concerts are FREE!
Bring a chair or blanket to sit on unless you plan to be on your feet dancing!
Vendors! Beer Garden! Merchandise!
For Summer Concert Series lineup and festival information, join the Chenango Blues Association Facebook Page or visit our website - https://chenangobluesfest.org/
East Park
free event
Every week through Aug 27, 2026.
Thursday: 07:00 PM - 08:30 PM
Thursday: 07:00 PM - 08:30 PM
Event Supported By
NBT Bank and the Chenango Blues Festival