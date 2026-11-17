Parents Shopping Day Out with National Soaring Museum!
Parents Shopping Day Out with National Soaring Museum!
Parents Shopping Day Out with National Soaring Museum!
Bring your kids for a S.T.E.A.M. event at the museum for youth between the ages of 5 and 12 on Black Friday while you get your holiday shopping in.
Tickets are $25 per person.
Friday November 27th, 2026
8:00am to 12:00pm
National Soaring Museum
51 Soaring Hill Drive
Elmira, NY 14903
Phone: 607-734-3128 email: khuss@soaringmuseum.org
Activities Include:
~Screening of Disney's Movie Planes, with Snacks
~Physics of Motorless Flight
~Design your own Glider
~Learn how to fly on a Simulator
Parents Shopping Day Out with National Soaring Museum!
25.00
08:00 AM - 12:00 PM on Fri, 27 Nov 2026
Event Supported By
https://www.soaringmuseum.org/events.php
607-734-3128
info@soaringmuseum.org
Parents Shopping Day Out with National Soaring Museum!
51 Soaring Hill DriveElmira, New York 14903
607-734-3128
info@soaringmuseum.org