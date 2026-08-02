St. Mark’s Episcopal Church Annual Christmas Cookie Sale
St. Mark’s Episcopal Church Annual Christmas Cookie Sale
St. Mark’s Episcopal Church will once again host a Christmas Cookie sale to benefit CHOW. All the cookies are homemade! Come early, this sells out every year! Thank you so much for your support!
St. Mark’s Episcopal Church
Cookies by the pound
10:00 AM - 12:00 PM on Sat, 5 Dec 2026
Event Supported By
St. Mark’s Episcopal Church
stmarks.cb@gmail.com
Artist Group Info
williamsphelps.susan@gmail.com
St. Mark’s Episcopal Church
728 River RoadBinghamton, New York 13901
607648-4400
stmarks@gmail.com