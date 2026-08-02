© 2026 WSKG

Please send correspondence and donations to the Vestal address below:
601 Gates Road
Vestal, NY 13850

FCC LICENSE RENEWAL
FCC Public Files:
WSKG-FM · WSQX-FM · WSQG-FM · WSQE · WSQA · WSQC-FM · WSQN · WSKG-TV · WSKA
Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

St. Mark’s Episcopal Church Annual Christmas Cookie Sale

St. Mark’s Episcopal Church Annual Christmas Cookie Sale

St. Mark’s Episcopal Church will once again host a Christmas Cookie sale to benefit CHOW. All the cookies are homemade! Come early, this sells out every year! Thank you so much for your support!

St. Mark’s Episcopal Church
Cookies by the pound
10:00 AM - 12:00 PM on Sat, 5 Dec 2026

Event Supported By

St. Mark’s Episcopal Church
stmarks.cb@gmail.com

Artist Group Info

williamsphelps.susan@gmail.com
St. Mark’s Episcopal Church
728 River Road
Binghamton, New York 13901
607648-4400
stmarks@gmail.com